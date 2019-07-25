Пятнадцать человек были эвакуированы из-за пожара на улице Лиможа в Гродно

Пожар произошел вечером 24 июля в одной из квартир жилого дома № 15 к. 2 по улице Лиможа в Гродно.

Горела четырехкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Пожарными спасен хозяин квартиры, который госпитализирован с отравлением продуктами горения. Из выше расположенных квартир были эвакуированы 15 человек.

В результате пожара в одной из комнат повреждено имущество, оконная рама, закопчены стены и потолок в квартире и подъезде.

Рассматриваемая версия пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщает пресс-служба МЧС.