Ликвидирована утечка сжиженного газа в одной из цистерн, сошедших с рельсов под Витебском
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Ликвидирована утечка сжиженного газа, которая была обнаружена после аварии на железной дороге в одной из цистерн.
Работниками МЧС совместно с сотрудниками БЖД на место прорыва наложен специальный бандаж.
Авария произошла вечером 24 июля на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье. С рельсов сошли 15 цистерн со сжиженным газом.
В одной из цистерн была обнаружена утечка. Вокруг места утечки спасателями была создана специальная пенная подушка.
На безопасное расстояние были отбуксированы 53 вагона. Из ближайших садоводческих товариществ эвакуировали 64 человека.