Ликвидирована утечка сжиженного газа в одной из цистерн, сошедших с рельсов под Витебском

/ Происшествия
Просмотров: 800

Ликвидирована утечка сжиженного газа, которая была обнаружена после аварии на железной дороге в одной из цистерн.

Работниками МЧС совместно с сотрудниками БЖД на место прорыва наложен специальный бандаж.

Авария произошла вечером 24 июля на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье. С рельсов сошли 15 цистерн со сжиженным газом.

В одной из цистерн была обнаружена утечка. Вокруг места утечки спасателями была создана специальная пенная подушка.

На безопасное расстояние были отбуксированы 53 вагона. Из ближайших садоводческих товариществ эвакуировали 64 человека.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: сжиженный газ железнодорожная катастрофа Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Кто в Беларуси зарабатывает на российском сжиженном газе

Кто в Беларуси зарабатывает на российском сжиженном газе

Человеческий фактор унес жизни 11 немцев

Человеческий фактор унес жизни 11 немцев

Продолжается разбор завалов на месте столкновения поездов в Германии

Продолжается разбор завалов на месте столкновения поездов в Германии

Катастрофа поезда в Испании: погибли как минимум 77 человек

Катастрофа поезда в Испании: погибли как минимум 77 человек