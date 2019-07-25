Ликвидирована утечка сжиженного газа в одной из цистерн, сошедших с рельсов под Витебском

Ликвидирована утечка сжиженного газа, которая была обнаружена после аварии на железной дороге в одной из цистерн.

Работниками МЧС совместно с сотрудниками БЖД на место прорыва наложен специальный бандаж.

Авария произошла вечером 24 июля на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье. С рельсов сошли 15 цистерн со сжиженным газом.

В одной из цистерн была обнаружена утечка. Вокруг места утечки спасателями была создана специальная пенная подушка.

На безопасное расстояние были отбуксированы 53 вагона. Из ближайших садоводческих товариществ эвакуировали 64 человека.