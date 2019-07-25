Белорусского дипломата, раненого в Анкаре, прооперировали

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Сотрудника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева прооперировали. Он остается в тяжелом состоянии.

Накануне в Анкаре на Поганшева напал местный житель. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии, когда тот возвращался домой с сыном. Ребенок не пострадал.

После нападения стрелявший покончил с собой. Сообщается, что мужчина был психически неуравновешенным. По данным турецких СМИ, нападавший — бывший военный.

Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Нападавший и белорусский дипломат были соседями, отмечает «Первый канал».

 
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Тэги: Беларусь-Турция нападение на дипломата Персона: Александр Поганшев Город: Анкара

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