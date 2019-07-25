Белорусского дипломата, раненого в Анкаре, прооперировали

Сотрудника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева прооперировали. Он остается в тяжелом состоянии.

Накануне в Анкаре на Поганшева напал местный житель. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии, когда тот возвращался домой с сыном. Ребенок не пострадал.

После нападения стрелявший покончил с собой. Сообщается, что мужчина был психически неуравновешенным. По данным турецких СМИ, нападавший — бывший военный.