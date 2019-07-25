Главы МИД Беларуси и Турции обсудили инцидент с нападением на белорусского дипломата

Министры иностранных дел Беларуси и Турции Владимир Макей и Мевлют Чавушоглу провели телефонную беседу по поводу инцидента с белорусским дипломатом в Анкаре.

Вечером 24 июля представитель белорусской дипмиссии Александр Поганшев получил огнестрельные ранения и был экстренно прооперирован.

«Дипломат сразу же был отправлен в больницу, и операция прошла в высшей степени успешно. Сейчас он реанимации, но состояние его удовлетворительное. Конечно, при любой операции возможны риски, но, по данным, полученным нами от врачей, в течение суток он может быть переведен в обычную палату», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, президент Турции, представители МИД и МВД следят за развитием ситуации. «Я также провел телефонные переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, передал ему всю имеющуюся информацию», — отметил Чавушоглу.

«Наши правоохранители расследуют все аспекты произошедшего. По предварительным данным, дело не имеет политической подоплеки — сосед дипломата начал стрелять в ходе словесного конфликта на бытовой почве. Расследование продолжается под контролем прокуратуры», — заявил губернатор провинции Анкара Васип Шахин.