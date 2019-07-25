Следственный комитет проводит проверку по факту аварии на железной дороге под Витебском

Следственное управление УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей вечером 24 июля на железной дороге в Витебском районе.

Фото Следственного комитета

Как сообщалось ранее, сошли с рельсом 15 цистерн со сжиженным газом из грузового поезда, следовавшего из Витебска в Минск.

Установлено, что сработка тормозов грузового поезда произошла в 18:14. Сообщение в МЧС об аварии поступило в 18:43.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия и зафиксировала повреждения цистерн и железнодорожного полотна.