Следственный комитет проводит проверку по факту аварии на железной дороге под Витебском

/ Происшествия
Просмотров: 320

Следственное управление УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей вечером 24 июля на железной дороге в Витебском районе.

Фото Следственного комитета

Ликвидирована утечка сжиженного газа в одной из цистерн, сошедших с рельсов под Витебском

Как сообщалось ранее, сошли с рельсом 15 цистерн со сжиженным газом из грузового поезда, следовавшего из Витебска в Минск.

Установлено, что сработка тормозов грузового поезда произошла в 18:14. Сообщение в МЧС об аварии поступило в 18:43.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия и зафиксировала повреждения цистерн и железнодорожного полотна.

Следователями изымается техническая документация и документация по проведенному обслуживанию на данном участке железной дороги, сообщает пресс-служба СК.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: железнодорожная катастрофа сошел с рельсов Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Человеческий фактор унес жизни 11 немцев

Человеческий фактор унес жизни 11 немцев

Продолжается разбор завалов на месте столкновения поездов в Германии

Продолжается разбор завалов на месте столкновения поездов в Германии

Катастрофа поезда в Испании: погибли как минимум 77 человек

Катастрофа поезда в Испании: погибли как минимум 77 человек

Под Парижем пассажирский поезд сошел с рельсов

Под Парижем пассажирский поезд сошел с рельсов