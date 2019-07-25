В Новополоцке задержан сотрудник Департамента охраны, хранивший дома коноплю
В Новополоцке задержан сотрудник местного отдела Департамента охраны. 34-летний капитан милиции подозреваемого в нелегальном наркообороте.
Как установили сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД, подозреваемый купил в интернет-магазине семена конопли и вырастил из них не менее трех кустов. Причем, коноплю капитан милиции растил не у себя, а «в квартире знакомого».
При обысках в квартирах подозреваемого и того самого знакомого найдено более 30 граммов наркотика. В организме милиционера также были обнаружены следы запрещенного средства.
Задержанный капитан милиции пояснил, что хранил коноплю для собственного потребления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов),