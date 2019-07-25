Лукашенко поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Разработать стратегию развития «Гомсельмаша» поручил президент Беларуси Александр Лукашенко, обсуждая перспективы этого предприятии во время рабочей поездки в Ветковский район.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Это 20-25 лет назад меня убеждали, нам не надо комбайны, ничего не надо и «Гомсельмаш» надо продать. Сегодня мы видим, что это хорошая школа… Это хорошая группа ученых, конструкторов. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И техника эта нужна. Но надо шевелиться», — сказал Лукашенко.

Поручение заняться этим вопросом получил первый вице-премьер Александр Турчин: «Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о “Гомсельмаше” в отрицательном плане».

Лукашенко отметил, что “на этом предприятии надо приводить к власти молодежь», сообщает пресс-служба главы государства.