В Березовском районе тепловоз сбил 11-летнего велосипедиста
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В Березовском районе 24 июля тепловоз сбил 11-летнего мальчика, пересекавшего железнодорожные пути на велосипеде.
Установлено, что ребенок при подъезде к железнодорожному переезду проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации, предупреждающей о приближении состава. Предположительно, в момент происшествия мальчик был в наушниках.
Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое,