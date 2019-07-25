В Березовском районе тепловоз сбил 11-летнего велосипедиста

В Березовском районе 24 июля тепловоз сбил 11-летнего мальчика, пересекавшего железнодорожные пути на велосипеде.

Фото sk.gov.by

Установлено, что ребенок при подъезде к железнодорожному переезду проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации, предупреждающей о приближении состава. Предположительно, в момент происшествия мальчик был в наушниках.