В Новолукомле пропала 14-летняя гражданка России

В Новолукомле пропала Ангелина Щербик 2005 года рождения, жительница российского города Сосновый Бор (Ленинградская область).

В Новолукомль девочка приехала на каникулы к своему отцу. 23 июля Ангелина ушла из дома в неизвестном направлении, о ее местонахождение с тех пор ничего не известно.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые средней длинны, глаза голубые.

Была одета: куртка кожаная черного цвета до пояса, штаны спортивные черного цвета, кроссовки синего цвета с белой подошвой, майка черного цвета с красным рисунком на груди.

Особые приметы: на левой ноге шрам выше колена около 3 см.

При себе имела мобильный телефон BLY BY D-8, планшет марки Asus в корпусе белого цвета, портативное зарядное устройство марки «Сяоми», рюкзак черного цвета со сменной одеждой.