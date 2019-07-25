На улице Бобруйской в Минске столкнулись два автобуса

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ДТП с участием двух автобусов случилось утром 25 июля на улице Бобруйской под путепроводом в районе поворота на проспект Независимости.

Городской МАЗ и принадлежащий частной компании «Неоплан» ехали со стороны проспекта Независимости и поворачивали налево на улицу Бобруйскую. Водитель городского автобуса выполнял поворот из крайней левой полосы, а водитель «Неоплана» — из правого ряда, откуда такой маневр запрещен, сообщает ГАИ Минска.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавших нет.

 

 

Фото forum.onliner.by
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Тэги: ДТП автобусы Город: Минск

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