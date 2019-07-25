ГУВД выставило новую сумму претензий к организаторам Дня Воли-2019

Итоговая сумма иска ГУВД к организаторам празднования Дня Воли, прошедшего 24 марта в столичном Киевском сквере, составляет 8013 рублей, сообщил представитель ГУВД 25 июля на слушании в суде Московского района Минска.

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Судья Ольга Гусакова приняла решение о переносе судебного заседания на 1 августа на основании того, что представитель ГУВД подготовил новую сумму исковых требований с учетом пени, но не ознакомил с ней остальных участников процесса.

На момент подачи иска сумма выплат составляла 7259 рублей с учетом пени.

Со стороны организаторов празднования на слушании присутствовал Игорь Борисов. Милицию представляет юрисконсульт управления финансовой службы и тыла ГУВД Мингорисполкома Денис Зиновенко.

«Если одна из сторон увеличивает сумму иска, то нет возможности говорить о мировом соглашении. Складывается впечатление, что милиция специально затягивает рассмотрение дела в суде, чтобы каждый раз увеличивать исковые требования», — отметил в комментарии для БелаПАН Игорь Борисов.

Правоохранители намерены взыскать с организаторов празднования задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами, а также неустойки по договору об охране общественного порядка от 20 марта.

Ответчиками являются заявители акции по случаю 101-й годовщины провозглашения БНР: Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов и Игорь Борисов.