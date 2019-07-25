Осуждена группа мошенников из Калинковичей, не плативших за купленные в рассрочку товары

Судом Мозырского района к различным срокам лишения свободы приговорены пятеро жителей Калинковичей и района, обвинявшихся в мошенничестве.

Трое мужчин и две женщины по всей стране приобретала товары в рассрочку, но после оформления покупки не платили по договору. Товары затем продавались, а деньги мошенники тратили на личные нужды.

В 2016-2017 годах в крупных магазинах и у индивидуальных предпринимателей обвиняемые приобрели в рассрочку материальных ценностей более чем на 113 тысяч рублей. В деле фигурирует 71 эпизод противоправной деятельности.

Инициатором, по выводам следствия, был ранее судимый за разбойное нападение и незаконные операции с наркотиками неработающий житель Калинковичей. Ему суд назначил девять лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией всего имущества.

Его подельники и подельницы получили от двух до шести лет лишения свободы.