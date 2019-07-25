В Новополоцке студент из Конго укусил местного жителя

/ Происшествия
Просмотров: 1647

Двое граждан Конго — студентов подготовительного отделения вуза — проводили вечер в компании знакомой 33-летней новополочанки. В какой-то момент между одним из парней и женщиной возник конфликт.

Свидетелем стал случайный прохожий — 28-летний местный житель, который заступился за женщину. В ходе драки между мужчинами уроженец Конго укусил оппонента.

По факту причинения телесных повреждений мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Есть вопросы у правоохранительных органов и к новополочанке. В тот же вечер она повредила автомобиль такси, водитель которого отказался везти ее и ее африканских друзей.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: укусил иностранные студенты Город: Новополоцк

Другие материалы на эту тему:

Белорусские вузы без туркменских студентов не останутся

Белорусские вузы без туркменских студентов не останутся

Туркменские студенты в Беларуси смогут учиться только в БГУ?

Туркменские студенты в Беларуси смогут учиться только в БГУ?

Студенты-иностранцы не хотят уезжать из Беларуси

Студенты-иностранцы не хотят уезжать из Беларуси

«Мистер International БГУ». Титул выиграл студент журфака из Казахстана

«Мистер International БГУ». Титул выиграл студент журфака из Казахстана