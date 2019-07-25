В Новополоцке студент из Конго укусил местного жителя
Просмотров: 1647
Двое граждан Конго — студентов подготовительного отделения вуза — проводили вечер в компании знакомой 33-летней новополочанки. В какой-то момент между одним из парней и женщиной возник конфликт.
Свидетелем стал случайный прохожий — 28-летний местный житель, который заступился за женщину. В ходе драки между мужчинами уроженец Конго укусил оппонента.
По факту причинения телесных повреждений мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза,
Есть вопросы у правоохранительных органов и к новополочанке. В тот же вечер она повредила автомобиль такси, водитель которого отказался везти ее и ее африканских друзей.