В Новополоцке студент из Конго укусил местного жителя

Двое граждан Конго — студентов подготовительного отделения вуза — проводили вечер в компании знакомой 33-летней новополочанки. В какой-то момент между одним из парней и женщиной возник конфликт.

Свидетелем стал случайный прохожий — 28-летний местный житель, который заступился за женщину. В ходе драки между мужчинами уроженец Конго укусил оппонента.

По факту причинения телесных повреждений мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Есть вопросы у правоохранительных органов и к новополочанке. В тот же вечер она повредила автомобиль такси, водитель которого отказался везти ее и ее африканских друзей.