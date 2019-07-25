В Речице обвинявшихся в лжепредпринимательстве бизнесменов освободили в зале суда

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В Речице шестерых обвиняемых освободили от ответственности прямо в суде в связи со вступившими в силу 19 июля поправками в Уголовный кодекс.

Фото vlad.asambaev / yandex.by

Поправки в УК коснулись преступлений против порядка осуществления экономической деятельности — таких, как лжепредпринимательство, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, нарушение антимонопольного законодательства и дискредитация деловой репутации конкурента. Кроме того, произведена частичная декриминализация такого преступления как незаконная предпринимательская деятельность.

19 июля суд Речицкого района рассматривал уголовное дело в отношении шести обвиняемых по статьям экономической направленности и лжепредпринимательства.

По информации пресс-службы Верховного суда, одна из обвиняемых создала и возглавила организованную преступную группу, в состав которой вошли и другие лица, которые занимавшиеся незаконной предпринимательской деятельностью. По данным следствия, они закупали в Литве овощи и фрукты, поставляли в Беларусь и продавали по подложным документам. В результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход в размере почти 959 тысяч рублей.

Однако в связи со вступлением силу закона, устраняющего наказуемость таких деяния, суд принял постановление об освобождении от уголовной ответственности подозреваемых. Производство по уголовному делу прекращено. Обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано либо опротестовано, отмечает БелаПАН.
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Тэги: лжепредпринимательство экономические преступления Город: Речица

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