Работники киевской психбольницы отпускали погулять подозреваемого в убийстве

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Местная прокуратура сообщила о подозрении врачу-психиатру и исполняющей обязанности старшей медсестры в способствовании побегу из психбольницы Дмитрия Слепченко, подозреваемого в убийстве.

По информации пресс-службы прокуратуры Киева, объявлено подозрение двум работникам психоневрологической больницы №3, которые способствовали систематическим побегам из медицинского учреждения подозреваемого в убийстве мотоциклиста, совершенного в мая 2017 года в Киеве.

Подозреваемый, который по решению суда был помещен в психлечебницу, склонил врача-психиатра и и.о. старшей медсестры к оказанию ему помощи в систематических побегах из учреждения. Указанные медработники в оговоренное время открывали подозреваемому двери отделения и не сообщали о фактах его побега в правоохранительные органы.

С февраля по май текущего года при содействии медперсонала подозреваемый 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь.
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Тэги: психбольница коррупция Город: Киев

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