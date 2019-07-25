«Приорбанк» запустил бесплатную виртуальную карточку для онлайн-платежей

«Приорбанк» запустил виртуальную карточку Visa для онлайн-платежей.

Виртуальную карточку можно получить бесплатно и мгновенно — прямо в интернет-банке или мобильном приложении Prior Online. Клиентам других банков для начала нужно оформить любой продукт в «Приорбанке».

Карточка представлена только в цифровом виде, а это значит, что появится в списке продуктов и станет активной уже в течение нескольких секунд.

С виртуальной карточкой можно быстро и безопасно совершать покупки в интернет-магазинах, оплачивать услуги и подписки, бронировать отели или покупать билеты.

Карточка выпускается сроком на 4 года в любой из валют — долларах, евро, белорусских или российских рублях.

Как и в случае со стандартными карточками, можно осуществлять привычные переводы и отслеживать платежи по детальным выпискам.