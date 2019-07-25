На директора оздоровительного центра под Минском завели уголовное дело

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Фигуранта задержали после получения взятки в сумме 750 рублей за лоббирование интересов общества с ограниченной ответственностью.

По сообщению пресс-службы СК, задержанный систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за благоприятное решение вопросов о признании их победителями в проводимых процедурах закупок, привлечении в качестве подрядчиков для выполнения различных ремонтных работ и заключении с ними соответствующих договоров.

Мужчину заключили под стражу. На его имущество наложили арест.
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Тэги: коррупция взятка лоббирование Город: Минск

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