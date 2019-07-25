На анархиста Дмитрия Полиенко завели еще два уголовных дела

В отношении признанного белорусскими правозащитникамии политзаключенным активиста возбуждено два очередных уголовных дела. Об этом он сообщил в письме общественной активистке Марине Косинеровой, фрагмент которого та выложила в «Фейсбук».

Из письма следует, что одно дело заведено за граффити в Куропатах, другое — за оскорбление бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича.

5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство, осквернение сооружения и порча имущества и разжигание социальной вражды.

Первый раз активист был привлечен к уголовной ответственности за то, что порвал куртку милиционеру во время велопробега в апреле 2016 года. В октября 2016-го суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года. В апреле 2017 года отсрочка была отменена в связи с неоднократным привлечением анархиста к административной ответственности. Тогда же белорусские правозащитники признали Полиенко политзаключенным. 24 октября 2018 года он освободился из бобруйской исправительной колонии № 2.