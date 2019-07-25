Беларусь за время Евроигр посетило более 37 тысяч туристов

По заниженным оценкам, нашу страну в это время посетили 37 450 туристов. Из них около 7 тысяч человек — это люди, аккредитованные на Европейские игры.

По билетам на игры в Беларусь без визы въехало 8167 иностранцев. Это количество не включает туристов из стран СНГ и Украины и тех, кто прилетел в Беларусь на самолете по безвизу, передает TUT.by .

«Во время Европейских игр болельщиков из России было подавляющее большинство. Я постоянно был на трибунах и видел всюду российские флаги и мощную поддержку российских спортсменов», — вспоминает Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма.

Замминистра объяснил, что, по уточненным данным, которые появятся позже, количество туристов будет гораздо выше озвученной цифры.

Ранее в Минспорта и туризма говорили, что ожидают на II Европейские игры не менее 30 тысяч туристов. На I Европейских играх в Баку было 28 тысяч туристов.

Сколько в целом страна заработала на играх, посчитают только к концу года. Ранее сообщалось, что на организацию игр страна потратила более 540 млн рублей.