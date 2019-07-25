В США начали антимонопольное расследование против «Фейсбука»
В среду Федеральная комиссия по торговле выставила компании штраф в размере 5 млрд долларов. Причиной стал скандал с утечкой данных из соцсети. На следующий день власти США открыли антимонопольное расследование.
Минюст США начал антимонопольное расследование против крупных онлайн-платформ, сообщает
Начало расследования означает, что Facebook и Instagram подвергнутся очень тщательному анализу Комиссии, которая уже привлекла к делу сторонних экспертов.
Если Комиссия хочет привлечь Facebook к ответственности, ей нужно будет найти примеры того, как компания может помешать рыночной конкуренции.