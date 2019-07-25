В США начали антимонопольное расследование против «Фейсбука»

В среду Федеральная комиссия по торговле выставила компании штраф в размере 5 млрд долларов. Причиной стал скандал с утечкой данных из соцсети. На следующий день власти США открыли антимонопольное расследование.

Минюст США начал антимонопольное расследование против крупных онлайн-платформ, сообщает incrussia.ru . Конкретные компании в отчете не упоминаются, однако о начале разбирательства заявили в Facebook. В компании отметили, что поводом мог стать их финансовый успех — структуры Facebook получили больший доход, чем ожидалось, несмотря на претензии со стороны ведомства.

Начало расследования означает, что Facebook и Instagram подвергнутся очень тщательному анализу Комиссии, которая уже привлекла к делу сторонних экспертов.

Если Комиссия хочет привлечь Facebook к ответственности, ей нужно будет найти примеры того, как компания может помешать рыночной конкуренции.