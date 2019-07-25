Митрополит Павел не видит необходимости изучать белорусский язык

Патриарший экзарх всея Беларуси, не видит «острой необходимости» в изучении белорусского языка, поскольку в стране «одинаково используются» оба государственных языка — белорусский и русский.

Свое отношение к языковому вопросу православный иерарх высказал в интервью, опубликованном 25 июля на официальном сайте Московского патриархата.

«Все друг друга понимают, на русском и на белорусском языках, — заявил он. — Здесь все-таки ситуация отличается от США, где я служил ранее. В Соединенных Штатах я иногда попадал в такие приходы, где никто не говорит по-русски. Поэтому я был вынужден общаться на английском языке. И служить приходилось на английском, и проповедовать на английском. Такие складывались обстоятельства. Когда возникает жизненная необходимость, то приходится изучать язык. Но в Беларуси, если кто-то говорит на белорусском, мне все понятно, может быть, за исключением некоторых слов. И вот по этой причине я все время откладываю изучение языка на потом, когда будет у меня на это время, а времени все нет и нет. Но саму идею — изучить язык — я не оставляю».

По словам Павла, в православной церкви проповедуют на тех языках, которые «люди хорошо понимают». Он отметил, что православию в Беларуси «уже более тысячи лет», и православные традиции здесь «укоренились на генном уровне». Люди на белорусской земле, как сказал митрополит Павел, «много столетий молились и молятся на церковнославянском языке», и это всех «вполне устраивает».

«Мы сегодня часто слышим безапелляционные призывы — осуществить перевод богослужения на местный язык, а о последствиях не думаем. <...> В церкви хотят осуществить реформы те, кто сам не живет церковной и религиозной жизнью, но пытается на этом поприще заработать политические очки. Именно поэтому мы предупреждаем об опасности форсирования языковой реформы в богослужебной жизни нашей церкви. Сегодня нет острой необходимости изменять богослужебный язык. Но если люди пожелают молиться и служить на своем родном языке, церковь никогда этому не препятствовала. Язык должен быть доступен и понятен для всех людей, но осуществлять переход на любой другой язык следует с особой осторожностью, основывая это на пастырском душепопечении и заботе о спасении душ человеческих», — убежден православный иерарх.