В России убили 69-летнюю белоруску

В сентябре 2018 года женщина выехала в соседнее государство на Mercedes-Benz под управлением 42-летнего мужчины. Из поездки он вернулся один, а родственникам знакомой пояснил, что та решила остаться.

Фото: СК

По сообщению УСК по городу Минску, последний раз женщина выходила на связь с сыном 5 ноября. 16-го числа было возбуждено уголовное дело по его заявлению.

По подозрению в совершении указанного преступления задержали 42-летнего мужчину, который выезжал с пенсионеркой за пределы страны.

В настоящий момент на территории Челябинской области белорусскими следователями совместно с коллегами из России ведется кропотливая работа по сбору доказательств.