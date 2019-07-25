Следы неизвестной цивилизации обнаружили в Эквадоре российские ученые

Во время раскопок на площадке Real Alto археологи обнаружили фрагменты керамических сосудов на глубине от 75 см до 1 метра. Радиоуглеродный анализ с помощью масс-спектрометра показал, что керамика датируется 4640-4460 годами до н.э.

Источник: Far Eastern Federal University

Этот период граничит или совпадает с первыми этапами культуры Вальдивии, к которым относятся всемирно известные керамические фигуры, своего рода символ Эквадора. В то же время фрагменты керамики Сан-Педро отличаются от вальдивских по декоративной композиции и способу ее применения, сообщает Еurek Аlert .

Исследователи получили дополнительные аргументы, чтобы говорить о новой археологической культуре. Она существовала и развивалась одновременно с Вальдивией на тихоокеанском побережье Эквадора.

«Массовое появление глиняной посуды было своего рода техническим прорывом, связанным со многими аспектами человеческой жизни и уровнем экономического развития в разных частях земного шара. Керамические сосуды, принадлежащие к разным культурам, разработанным одновременно, подтверждают, что наши предки развивались с точки зрения культурного разнообразия. Любопытно, что, несмотря на разные векторы развития человека, в технологическом смысле мы двигались в одном направлении», — сказал Александр Попов, начальник российской археологической экспедиции в Эквадоре.

По словам ученого, на следующем этапе раскопок исследовательская группа будет искать дополнительные артефакты новой культуры. Такие результаты могут помочь определить условия для развития культуры с большей точностью.