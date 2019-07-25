На Витебщине из цистерны с утечкой выкачали весь пропан

Вечером 25 июля специалисты опорожнили аварийную цистерну.

По информации МЧС, пропан перекачали в специальные автомобили. Пустую цистерну поставили на колесные пары. Ее отправят с места происшествия после отбуксировки всех сошедших с рельсов цистерн.

Инцидент на железной дороге произошел 24 июля. На участке Витебск — Орша сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда. В одной из них обнаружили утечку пропана.

Из дачных поселков вблизи аварии эвакуировли 64 человека.