В здании румынского парламента откроют Музей ужасов коммунизма
Новый музей расскажет о преступлениях коммунистического режима в стране.
Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о создании в Бухаресте Музея ужасов коммунизма. Об этом
В нем будет показана «реальность социально-экономической и культурной жизни в Румынии в период 1945-1989 годов». Задачей музея станет информирование общественности о злоупотреблениях, преступлениях, пытках против оппонентов коммунистического режима.
Деятельность музея будет финансироваться из госбюджета, а также из собственных доходов от работы, подарков и спонсорства.