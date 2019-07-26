В здании румынского парламента откроют Музей ужасов коммунизма

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Новый музей расскажет о преступлениях коммунистического режима в стране.

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о создании в Бухаресте Музея ужасов коммунизма. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В нем будет показана «реальность социально-экономической и культурной жизни в Румынии в период 1945-1989 годов». Задачей музея станет информирование общественности о злоупотреблениях, преступлениях, пытках против оппонентов коммунистического режима.

Деятельность музея будет финансироваться из госбюджета, а также из собственных доходов от работы, подарков и спонсорства.
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Тэги: антикоммунизм коммунизм Румыния Персона: Клаус Йоханнис Город: Бухарест

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