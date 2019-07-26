ЦИК Украины посчитала все протоколы: в Раду прошло пять партий

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов по многомандатному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Окончательные данные ЦИК свидетельствуют, что за партию «Слуга народа» проголосовали 43,16% избирателей, у «Оппозиционной платформы — за життя» — 13,05%, у ВО «Батькивщина» — 8,18%, у «Европейской солидарности» — 8,10%. Замыкает пятерку партий, которых проходят в парламент, «Голос» с результатом 5,82%.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоялись 21 июля 2019 года.