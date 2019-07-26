Румын Корнел Феруцэ возглавил МАГАТЭ

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Бывший постоянный представитель Румынии при Международном агентстве по атомной энергии был ближайшим помощником скончавшегося ранее главы организации Юкии Амано.


Скончался 72-летний генеральный директор МАГАТЭ

Феруцэ избрали временно исполняющим обязанности генерального директора МАГАТЭ, сообщается на сайте агентства. Соперником румына на выборах был постпред Аргентины Рафаэль Гросси.

Ожидается, что процедура выборов нового гендиректора МАГАТЭ займет не менее полугода.

 МАГАТЭ является независимой межправительственной организацией в системе ООН. Она была создана в 1957 году.
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Тэги: МАГАТЭ Румыния Персона: Корнел Феруцэ

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