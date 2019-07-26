«Я никогда не был в Березино!» Убийцу бизнесмена Метельского приговорили к пожизненному

Главный фигурант, минчанин Алексей Синькевич, признан Миноблсудом виновным по всем четырем статьям и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Также решено взыскать с Синькевича в адрес жены Метельского 30 тысяч рублей за сожженную машину, сообщает TUT.by .

Второго обвиняемого, Ростислава Светчикова приговорили к шести годам, но учитывая предыдущий приговор он будет отбывать 24. Такое решение сегодня огласил судья Вячеслав Тулейко.

Сам обвиняемый так и не признал вину, в последнем слове он повторял: «В деле 25 томов. 23 тома — видно, что занимались работой. Но еще 2 тома — стукачей, информаторов и других заинтересованных лиц, которые дают противоречивые и ничем не подтвержденные показания. Я все время просил пройти полиграф, заявляю: я готов, я не знал Косяка и Метельского, я никогда не был в Березино!».

Сергей Метельский утром 26 сентября 2016 года отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто. По версии следствия, накануне менеджер Минского гормолзавода № 2 Андрей Косяк требовал от бизнесмена вернуть чей-то долг в 440 тысяч долларов, но безуспешно.

Через своего водителя Ростислава Светчикова Косяк вышел на бывшего спецназовца Алексея Синькевича, считает следствие. За 20 тысяч долларов последний якобы согласился помочь, но, услышав отказ Метельского платить, убил того. Менеджер испугался такой новости, и Синькевич решил убить и его. За второе из преступлений Синькевич и Светчиков уже были осуждены на 24 и 23 года заключения. Хотя тогда мотивом убийства Косяка называли деньги — 50 тысяч, которые он собрал на новое авто и которые пропали после.