Лукашенко принял министра иностранных дел Латвии

Беларусь намерена более серьезно развивать экономические отношения с Латвией, заявил Александр Лукашенко на встрече с Эдгарсом Ринкевичсом.

Фото: president.gov.by

По словам Лукашенко, белорусско-латвийский товарооборот почти в 600 млн долларов — «очень маленький с учетом имеющихся возможностей», передает его пресс-служба.

«Не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой, — сказал официальный лидер. — Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты. И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем».

Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен посетить Ригу. «Он отметил, что посещающие латвийскую столицу белорусы в восхищении от увиденного, как и латвийский министр от Минска, что видно по его высказываниям на встречах во время нынешнего визита», — сообщает пресс-служба. По его словам, в основе концепции развития Минска — «создание комфортных условий для его жителей, в том числе парковые зоны, набережная Свислочи».