Видеофакт. Кличко не смог выговорить «институт судебных экспертиз» в прямом эфире

Программа с участием Виталия Кличко была посвящена ситуации с возможным его увольнением с поста главы Киевской горгосадминистрации.

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить словосочетание «институт судебных экспертиз» во время интервью журналисту Виталию Портникову в программе «Ваша свобода». Отрывок из прямого эфира на своей странице в Facebook опубликовал блогер Алексей Минаков.

«Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви», — написал в подписи к видео Минаков.