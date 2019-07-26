Видеофакт. Кличко не смог выговорить «институт судебных экспертиз» в прямом эфире

/ Мир
Просмотров: 595

Программа с участием Виталия Кличко была посвящена ситуации с возможным его увольнением с поста главы Киевской горгосадминистрации.

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить словосочетание «институт судебных экспертиз» во время интервью журналисту Виталию Портникову в программе «Ваша свобода». Отрывок из прямого эфира на своей странице в Facebook опубликовал блогер Алексей Минаков.

«Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви», — написал в подписи к видео Минаков.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мэр Киева Украина конфуз Персона: Виталий Кличко Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки