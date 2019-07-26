Состояние раненного в Турции белорусского дипломата улучшилось

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Раненому в Анкаре советнику посольства разрешили свидания с семьей.

«В настоящее время наш дипломат уже находится в сознании, его состояние улучшилось, разрешены свидания с семьей», — сказал пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

По его словам, на днях советника посетит посол Беларуси в Турции.

«Ожидаем, что сегодня он уже будет переведен из реанимации. Лечение продолжается и, как прогнозируется, займет длительное время», — сказал Глаз.


Макей об инциденте в Анкаре: в нашего советника выстрелили четыре-пять раз

Вечером 24 июля советник по вопросам безопасности и административно-правовым вопросам нашего посольства возвращался домой с сыном. В подъезде дома он столкнулся с бывшим военным. По имеющейся информации, тот выстрелил четыре-пять раз. Дипломату была сделана операция.

Имя пострадавшего МИД Беларуси не сообщал. По данным турецкой газеты Hurriyet, это Александр Поганшев.
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Тэги: Беларусь-Турция нападение на дипломата Персона: Александр Поганшев Анатолий Глаз Город: Анкара

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