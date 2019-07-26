Минчанка обманула трех квартирантов и попала под следствие

По информации СК, 28-летняя женщина на протяжении 2019 года копировала реальные объявления о сдаче квартир в аренду, размещала их в интернете со своими контактными данными, брала предоплату и больше на связь не выходила.

Источник: СК

Действия фигурантки квалифицированы по статье «мошенничество». Ранее в ее отношении уже расследовались аналогичные уголовные дела. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше. Они просят пострадавших сообщить по телефонам: +37525-661-77-92, +37517-335-08-49 и +37517-389-55-55.