Могилевчанин лишился денег после переписки в соцсети с девушкой

По данным пресс-службы МВД, 25-летняя жительница Чаусов злоупотребила доверием знакомого по соцсети «Вконтакте» и получила данные его банковской карты. На нее завели уголовное дело.

Могилевчанин познакомился с мошенницей в интернете и спустя время пригласил ее в гости. Та согласилась с условием: ей якобы нужны деньги на расходы. Мужчина перевел оговоренную сумму, однако собеседница не приехала, ссылаясь на занятость. История повторилась еще раз: сорвалось и второе заранее оплаченное свидание.

После этого предприимчивая женщина попросила выслать данные банковской карты, чтобы якобы сверить некоторые цифры. По данным чужой карты она также оплачивала интернет-игры и участвовала в лотереях.

В общей сложности могилевчанин лишился почти тысячи рублей.