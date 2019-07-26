Видеофакт. Новый посол Германии обратился к белорусам на мове

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В июле посольство Германии в Беларуси возглавил Манфред Хутерер. Он уже вступил в должность и в этой связи обратился к белорусам.

Господин Хутерер хорошо владеет русским языком, но намерен изучить и белорусскую мову. Как и его супруга Андреа.

Манфреду Хутереру 57 лет. Он родом из баварского города Регенсбург. Учился в университетах Регенсбурга, Мюнхена и Гарварда. Работал в посольствах Германии в Москве, Пекине, Вашингтоне, Варшаве. В МИД Германии руководил отделом России, Беларуси, Украины, Молдовы и Восточного партнерства.
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Тэги: Беларусь-Германия посол Германии Персона: Манфред Хутерер Андреа Хутерер

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