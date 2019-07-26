Суд освободил основателя «Дариды» Владимира Делендика от ответственности за гибель женщины

В суде Центрального района Минска состоялось второе заседание по уголовному делу, а не более, чем через час после начала слушаний по нему было принято решение — обвиняемого амнистировали.

«Что было, то было, с каждым такое может случиться… Обвиняемый нам деньгами помогает, часто звонит», — рассказала на суде дочь погибшей в ДТП женщины, за которое под суд пошел основатель «Дариды» Владимир Делендик. Его обвинили в нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека, передает TUT.by .

Авария произошла 16 декабря 2018 года на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. 66-летний водитель Jaguar ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и на перекрестке с улицей Орловской совершил столкновение с ехавшим от проспекта Победителей по улице Орловской Volkswagen. После столкновения VW наехал на бордюр, снес светофор и опрокинулся на крышу. В результате ДТП водитель Volkswagen и 69-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последняя умерла.

Позже выяснилось, что за рулем Jaguar находился основатель «Дариды» Владимир Делендик. К нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На первом заседании суда Владимир Делендик заявил, что полностью признает себя виновным и раскаивается с того момента, как произошло ДТП.

Адвокат обвиняемого заявила ходатайство о том, чтобы ее подзащитного освободили от уголовной ответственности по недавно принятому президентом Закону «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»: Делендик попадает в категорию подлежащих освобождению как лицо, достигшее общеустановленного пенсионного возраста — ему 66 лет. Прокурор и пострадавшая сторона ходатайство поддержали.