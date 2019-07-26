Нетрезвая женщина на «Опеле» совершила ДТП на ул. Притыцкого в Минске
ДТП с участием двух автомобилей случилось в ночь на 26 июля на улице Притыцкого в Минске.
Со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Берута двигался «Опель», водитель которого не справился с управлением и совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении «Пежо», который выехал за пределы проезжей части. Водитель не пострадал.
После столкновения «Опель» совершил наезд на осветительную мачту и опрокинулся на крышу.
Очевидцы ДТП помогли женщине, сидевшей за рулем «Опеля», выбраться из салона. Водитель покинула место аварии, но вскоре была задержана сотрудниками ГАИ.
Медицинское освидетельствование показало, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения — концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,36 промилле,