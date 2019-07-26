Подросток взял автомобиль отца и с компанией поехал купаться. Все оказались в больнице

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В Слонимском районе в ДТП пострадали семеро несовершеннолетних. Следователи устанавливают обстоятельства

25 июля примерно в половине пятого вечера на дороге вблизи деревни Загритьково автомобиль «Тойота Ярис» съехал в кювет и наехал на придорожное дерево.

За рулем «Тойоты» был 16-летний подросток, а в салоне — еще шесть пассажиров в возрасте 13-16 лет: два парня и четыре девушки.

Как сообщает УСК по Гродненской области, предварительно установлено, что компания ехала купаться на водоем.

Автомобиль принадлежит отца подростка, находившегося за рулем. Прав на вождения у парня нет.

В результате ДТП все семеро получили различные травмы и были госпитализированы.

 

Фото sk.gov.by
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Тэги: ДТП пострадал подросток Город: Слоним

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