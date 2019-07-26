Подросток взял автомобиль отца и с компанией поехал купаться. Все оказались в больнице
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В Слонимском районе в ДТП пострадали семеро несовершеннолетних. Следователи устанавливают обстоятельства
25 июля примерно в половине пятого вечера на дороге вблизи деревни Загритьково автомобиль «Тойота Ярис» съехал в кювет и наехал на придорожное дерево.
За рулем «Тойоты» был 16-летний подросток, а в салоне — еще шесть пассажиров в возрасте 13-16 лет: два парня и четыре девушки.
Как
Автомобиль принадлежит отца подростка, находившегося за рулем. Прав на вождения у парня нет.
В результате ДТП все семеро получили различные травмы и были госпитализированы.
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