В Ганцевичском районе женщина наехала на палатку, где спал ее сожитель
Тридцатилетний мужчина погиб вечером 25 июля на берегу водохранилища Локтыши в Ганцевичском районе.
Мужчина приехал на водохранилище на автомобиле «Опель Астра» со своей 21-летней сожительницей. На берегу разбили палатку.
Примерно в половине десятого вечера мужчина уже спал внутри. Девушка в это время села в автомобиль и завела его. Автомобиль пришел в движение и наехал на палатку.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она не имеет водительского удостоверения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемая задержана,