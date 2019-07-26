В Ганцевичском районе женщина наехала на палатку, где спал ее сожитель

Тридцатилетний мужчина погиб вечером 25 июля на берегу водохранилища Локтыши в Ганцевичском районе.

Мужчина приехал на водохранилище на автомобиле «Опель Астра» со своей 21-летней сожительницей. На берегу разбили палатку.

Примерно в половине десятого вечера мужчина уже спал внутри. Девушка в это время села в автомобиль и завела его. Автомобиль пришел в движение и наехал на палатку.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Фото sk.gov.by

Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она не имеет водительского удостоверения.