В Ганцевичском районе женщина наехала на палатку, где спал ее сожитель

/ Происшествия
Просмотров: 2163

Тридцатилетний мужчина погиб вечером 25 июля на берегу водохранилища Локтыши в Ганцевичском районе.

Мужчина приехал на водохранилище на автомобиле «Опель Астра» со своей 21-летней сожительницей. На берегу разбили палатку.

Примерно в половине десятого вечера мужчина уже спал внутри. Девушка в это время села в автомобиль и завела его. Автомобиль пришел в движение и наехал на палатку.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Фото sk.gov.by

Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она не имеет водительского удостоверения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемая задержана, сообщает Следственный комитет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: смертельный наезд несчастный случай сожитель Город: Ганцевичи

Другие материалы на эту тему:

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

В парке Челюскинцев погиб администратор аттракциона

В парке Челюскинцев погиб администратор аттракциона

Трагедия в Витебске. Женщина погибла в результате неудачного прыжка с парашютом

Трагедия в Витебске. Женщина погибла в результате неудачного прыжка с парашютом

В Минске старшеклассник получил травму из-за выпавшего из оконной рамы стекла

В Минске старшеклассник получил травму из-за выпавшего из оконной рамы стекла