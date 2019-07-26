Мясникович: решить все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России в декабре реально

Решить все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию подписания договора о создании Союзного государства, которое будет отмечаться 8 декабря, реально, если «не будет каких-то амбиций или непонятных подходов».

Такое мнение высказал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович в программе «Марков. Ничего личного» в эфире телеканала ОНТ вечером 25 июля.

По мнению Мясниковича, договор о создании Союзного государства «и сегодня актуален, и нормы его работающие. «Но нужна обновленная программа действий с учетом тех реальностей, которые произошли за это время».

Глава верхней палаты парламента полагает, что рабочие группы по решению проблемных вопросов интеграции, возглавляемые министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым и министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, «не без изъянов, но достаточно успешно по этому пути движутся».