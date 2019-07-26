Все сошедшие с рельсов под Витебском цистерны с газом подняты

На месте железнодорожной аварии в Витебском районе завершены работы по установке цистерн на колесные пары.

Напомним, вечером 24 июня сошли с рельсов 15 цистерн со сжиженным газом, входивших в состав грузового поезда Витебск — Минск. В одной из цистерн была обнаружена утечка.

К восьми часам утра 25 июля утечка была ликвидирована, после чего началась перекачка газа из аварийной цистерны в специальные автомобили. К семи часам вечера того же дня цистерна была полностью опорожнена и поставлена на колесные пары.

После чего спасатели и работники железной дороги приступили к установке на колесные пары других сошедших с рельсов цистерн. Эта работа была завершена около пяти часов вечера 26 июля.

Теперь восстановительный поезд может приступить к ремонту железнодорожного полотна. Предстоит привести в порядок порядка 150 метров поврежденных рельсов.