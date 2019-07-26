В Столбцовском районе пропали братья — уехали в Смоленск и перестали выходить на связь

Братья Кирилл и Денис Сутунковы разыскиваются Столбцовским РОВД

19 июля жители деревни Литва, сообщив родным, что отправляются в Смоленск, ушли из дома и до настоящего времени не выходят на связь.

Денису Сутункову 24 года — рост 170-175, худощавого телосложения, размер обуви 42-43. Был одет: желтая майка, джинсовые шорты, сланцы.

Кириллу Сутункову 22 года — рост 165-170 см, худощавого телосложения, размер обуви 40-41. Особые приметы: имеет шрам в области поясницы, при ходьбе пошатывается. Является инвалидом 2-й группы, плохо разговаривает. Был одет: брюки серого цвета, рубашка с коротким рукавом красного цвета, кеды белого цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении братьев, просят обращаться в Столбцовский РОВД (+375298403388, +375297767344) или по телефону 102.