Правительство Беларуси готово кредитовать производителей экологичной упаковки

Правительство Беларуси готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода производителей упаковки на выпуск экологически безопасной продукции.

Об этом шла речь 26 июля в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства на встрече по вопросу разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

Как заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредитные средства.

«В эту нишу мог бы активнее приходить малый и средний бизнес, — считает Сергей Румас. — Надо, чтобы в этой сфере была конкуренция, тогда и с ценами будет порядок».

Как заявил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров, предприятия концерна готовы увеличить объемы производства и полностью покрыть потребности страны в бумажных пакетах и упаковке.

Однако, отметил глава концерна, для этого нужно, чтобы продукт был востребованным на рынке, сообщает пресс-служба правительства.