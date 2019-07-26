Временного поверенного в делах Литвы вызвали на ковер в МИД Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси 26 июля вызвало временного поверенного в делах Литвы, которому был заявлен протест.

Основанием для протеста «стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом “несоответствия интересам национальной безопасности”».

«В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

«Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере», — считает МИД.

Такие действия литовской стороны «базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран».

Название субъекта хозяйствования и характер сделки не называются.