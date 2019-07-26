Граждане Голландии незаконно пересекли границу с Беларусью, чтобы сфотографироваться у пограничного столба

Гражданин Голландии с двумя несовершеннолетними сыновьями незаконно пересекли границу с Беларусью. Это произошло 25 июля в районе литовской деревни Табаришкяй, сообщает Delfi .

Фото VSAT

Благодаря системе видеонаблюдения литовские пограничники увидели, как мужчина и двое подростков зашли на границу с Беларусью. Они подошли к пограничному столбу, обошли его и сфотографировали. После этого вернулись на территорию Литвы, где их и встретили пограничники.

Выяснилось, что нарушители — граждане Голландии: 51-летний мужчина и его сыновья 11 и 15 лет.

За незаконное пересечение границы мужчине был назначен штраф в 70 евро.