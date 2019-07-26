На Олимпиаде-2020 Россия сможет выступить под своим флагом
Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году.
Таким образом,
На Олимпиаде-2018 россияне выступали в статусе «Олимпийских атлетов из России» в связи с отстранением Олимпийского комитета России от участия в Играх в связи с обвинениями в систематическом применении допинга.
На Олимпиаде-2018 не использовался российский флаг, а при награждении не исполнялся российский гимн.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.