На Олимпиаде-2020 Россия сможет выступить под своим флагом

Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Таким образом, поясняет ОКР, Россия получила возможность, в отличие от зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду, которая выступит под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

На Олимпиаде-2018 россияне выступали в статусе «Олимпийских атлетов из России» в связи с отстранением Олимпийского комитета России от участия в Играх в связи с обвинениями в систематическом применении допинга.

На Олимпиаде-2018 не использовался российский флаг, а при награждении не исполнялся российский гимн.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.