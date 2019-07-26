В Вилейке мужчина убил кошку, ударив ее о бордюр. По факту жестокого обращения с животным следователи проводят проверку.

Инцидент случился 24 июля на улице Городищенской. Местная жительница, которая стала очевидцем произошедшего, сообщила об убийстве животного в милицию.

Для разбирательства на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В мусорном контейнере правоохранители нашли труп кошки и установили личность мужчины, убившего ее. Это местный житель 1988 года рождения, хозяин кошки.