В Вилейке мужчина убил кошку, ударив ее о бордюр

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В Вилейке мужчина убил кошку, ударив ее о бордюр. По факту жестокого обращения с животным следователи проводят проверку.

Инцидент случился 24 июля на улице Городищенской. Местная жительница, которая стала очевидцем произошедшего, сообщила об убийстве животного в милицию.

Для разбирательства на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В мусорном контейнере правоохранители нашли труп кошки и установили личность мужчины, убившего ее. Это местный житель 1988 года рождения, хозяин кошки.

По факту инцидента проводятся проверочные мероприятия, сообщила kraj.by официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
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Тэги: убийство кота кошка Персона: Татьяна Белоного Город: Вилейка

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