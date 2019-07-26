В китайском городе Сиань установили бюст Янке Купале

В Китае открыт памятник народному поэту Беларуси Янке Купале.

Бронзовый бюст песняра на гранитном постаменте появился на территории Сианьского университета иностранных языков. Работа выполнена белорусским скульптором Виктором Копачем.

В церемонии открытия бюста Купале принял участие посол Беларуси Кирилл Рудый.

В университете в числе прочих изучают и белорусский язык. Студенты подготовили творческую программу — декламировали стихи Купалы на белорусском и китайском языках.

Фото посольства Беларуси в Китае