Россельхознадзор уничтожил еще 104 тонны продуктов, ввезенных из Беларуси

В Смоленской области с 23 по 25 июля уничтожено 104,37 тонны ввезенной из Беларуси растениеводческой продукции неизвестного происхождения, сообщил Россельхознадзор.

Специалисты ведомства установили, что шесть партий яблок, три из которых перевозились под видом товара прикрытия — ветоши, а также лук-порей, корневой сельдерей, капуста брокколи, листовой сельдерей, свежий салат, свежий шпинат, свежая рукола были без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции.

Грузы уничтожены «путем захоронения после предварительного измельчения».

На прошлой неделе Росссельхознадзор отчитался об уничтожении почти 190 тонн продукции, завезенной из Беларуси без документов.