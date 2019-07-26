СБУ задержала украинца за попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении попытки незаконного вывоза в Россию товаров военного назначения.

На вокзале в Харькове был задержан мужчина, в вещах которого были обнаружены запчасти к топливно-регулирующему оборудованию авиаприборов для вертолетов Ми-8 и Ми-29.

СБУ владела оперативной информацией о намерении вывоза запчастей в Россию.

В отношении задержанного завели дело по ч. 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), так как обнаруженные запчасти относятся к категории товаров военного назначения, которые можно вывозить за границу только с разрешения Госслужбы экспортного контроля Украины.

Запрет на экспорт в Россию товаров военного назначения действует в Украине с августа 2014 года.
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Тэги: Россия-Украина Ми-8 Город: Харьков

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