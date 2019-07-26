На этих выходных в Беларуси будет жарко и почти без дождей

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В ближайшие дни погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая неустойчивая и влажная воздушная масса.

В субботу, 27 июля, в Бресте будет без существенных осадков, температура днем — +27 градусов. В Гродно возможен кратковременный дождь, дневная температура — до 25 градусов тепла. В Витебске осадки маловероятны, днем до +28 градусов. В Могилеве возможен кратковременный дождь и грозы, днем воздух прогреется до 27 градусов. Прогноз по Гомелю аналогичен могилевскому.

В Минске возможен кратковременный дождь и грозы, температура днем составит до 26 градусов. В воскресенье, 28 июля, в столице будет еще теплее — до 30 градусов.
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Тэги: прогноз погоды

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